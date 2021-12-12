Оце так злочин: у Мелітополі жінка постала перед судом за те, що виносила сміття без паспорта
Джерело:РІА "Мелітополь"
На Запоріжжі через те, що жінка виносила сміття без паспорта, зібрали засідання суду. Хоча праповорушниці загрожував штраф у 17 тисяч гривень служителі Феміди вирішили обійтись усним попередженням.
"Злісне" порушення карантинних правил сталось у Мелітополі. Про цей випадок розповіла суддя міськрайонного суду Лілія Дараган.
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Суд врахував усі обставини правопорушення
Місцева жителька виносила сміття без документів, що посвідчують особу. Щодо жінки склали адміністративний протокол.
У суді врахували усі обставини правопорушення: зокрема, те, що жодної шкоди завдано не було. Служителі Феміди вирішили застосовувати усне зауваження.
Ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення – воно одне тільки може бути – 17 тисяч гривень штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів – і 17 тисяч гривень штраф,
– розповіла суддя Дараган.
Суддя навела інші приклади, коли порушників карантину таки оштрафували. Мовиться про водія маршрутки, який їздив без маски, а також заклади, які пускали відвідувачів всередину.
Скільки справ щодо порушень карантину розглядав Мелітопольський суд:
- За рік надійшла 631 справа про порушення карантинних обмежень.
- Розглянули 489 випадків.
- Винесено 366 усних попереджень.
- 87 справ закрили – за відсутністю складу злочину.
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