Оцінити стан пошкоджень через обстріли неможливо, – Коріков про обстріли ЗАЕС

Керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков розповів, як зараз працює Запорізька АЕС. Вона перебуває під обстрілами росіян.

Коріков розповів, що зупинили другий та третій енергоблоки, працює лише четвертий.

Важливо На ЗАЕС заявили, що ядерна безпека порушена

За його словами, стан пшкоджень поки неможливо оцінити, бо обстріли тривають. Невідомо також, що саме пошкоджено.

Пожежники досі не можуть дістатись до місця займання. Окупанти не пропускають їх.