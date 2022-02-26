Озброєні, у цивільному і говорять російською, – Кличко про те, як розпізнати диверсантів

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як розпізнати диверсантів. Він прокоментував ситуацію в Києві у третій день після російського вторгнення.

Відповідне відео Кличко розмістив у себе на фейсбук-сторінці зранку 26 лютого. Він підкреслив, що російських військ у столиці немає.

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Як розпізнати диверсантів: пояснення Кличка

Натомість, за словами міського голови, у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень та перестрілок. Кличко пояснив, що найбезпечніше зараз – залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

Як виглядають диверсійні групи? Озброєні, у цивільному і говорять російською. Тому якщо бачите таких людей, повідомляйте правоохоронців,

– закликав Кличко.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що упродовж 25 лютого у Києві вдалось затримати близько 60 диверсантів. Деякі з низ робили мітки для ракет ворога.

Кличко звернувся до киян зранку 26 лютого: дивіться відео





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