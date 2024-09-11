В Україні катастрофічно не вистачає сучасної техніки для нових бригад, – Forbes

Восени 2023 року українське військове командування почало формувати першу з 11 нових бригад. Втім, згодом це та наступні формування стикнулися із катастрофічною нестачею зброї.

Ці 11 бригад, чисельністю від 150 до 160 кожна, становлять 10 відсотків сухопутних військ України. Про це заявляють у виданні Forbes.

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"Залишається загадкою, де Україна знайде достатньо техніки"

Forbes стверджує, що на практиці цим бригадам катастрофічно не вистачає сучасної зброї.

Це може стати серйозною проблемою для українців, коли нові, але погано оснащені бригади замінять старі, але краще оснащені, коли останні нарешті підуть із лінії зіткнення,

– пише видання.

Залишається загадкою, де Україна зможе знайти достатньо механізованої техніки, щоб озброїти ці підрозділи, пише видання, посилаючись на Militaryland. Там кажуть, що дефіцит бойових машин піхоти уже відчутний.

Головною причиною того, що нові бригади формуються без достатньої кількості сучасної техніки, є сповільнення постачання західної зброї.

"Щоб було зрозуміло, росіянам також важко створити достатньо сучасних транспортних засобів для новосформованих бригад. Не дарма Кремль оснащує все більше підрозділів цивільною технікою, включаючи мотоцикли та гольф-кари. Однак, навіть маючи мотоцикли та гольф-кари, росіяни все одно загалом краще оснащені, ніж українці", – зауважили у виданні.

Яка ситуація у новоствореній 154-й механізованій бригаді

На прикладі створеної наприкінці 2023 року 154-ї механізованої бригади Forbes пояснило усю серйозність ситуації.

"Гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 1960-х років. Колісні розвідувальні машини БРДМ-2 також 60-х років. Колісні бронетранспортери VAB французького виробництва 70-х років. Колісні машини охорони M-1117 1990-х років, надані Сполученими Штатами. 154-та механізована бригада здебільшого має старіші та легші машини, жодна з яких не має броні завтовшки понад 33 міліметри – достатньо, щоб відбивати кулеметні постріли", – зазначають у виданні.

Не виключають там, що ця бригада має більш важку техніку, серед якої 60-річні танки Т-62, десятки яких українські війська захопили у росіян. "Так само можливо, що будь-які Т-62, помічені на полігонах для військовослужбовців 154-ї механізованої бригади, насправді належать тренерам-резидентам, а не бригаді", – додали у Forbes.

Але якщо 154-та механізована бригада дійсно використовує Т-62, це викликає занепокоєння для армії, яка в іншому випадку в основному використовує досить сучасні версії Т-64 і Т-72 разом із набагато меншою кількістю подарованих Challenger 2, М-1, Leopard 1 і Leopard 2,

– пишуть там.