Озброюватимуть навіть жінок-колаборанток: росіяни готуються до контрнаступу України на Запоріжжі

Російські загарбники розуміють, що у разі ефективних дій українського війська та постачання західного озброєння у потрібній кількості, їхня оборона довго не протримається. Але й здавати захоплені території путін не збирається.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у кремлі цілком розуміють, що будь-який серйозний успіх Києва на південному напрямку призведе до стратегічного провалу росії на війні. Через це загарбники намагаються підготуватися до контрнаступу та посилюють свою оборону на Запоріжжі та Херсонщині.

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Це призводить до затримки у просуванні окупаційної армії на Донбасі, адже генералам доводиться перекидати підрозділи загарбників

Намагаються завербувати на службу жителів Херсонщини та Запоріжжя

Через брак резервів і нестачу підготовлених людей росіяни вимушені затикати дірки у своїй обороні на частині Запорізької та Херсонської областей. Для цього загарбники постійно перекидають додаткові підрозділи з-під Маріуполя на Запоріжжя, а також достроково виводять з Криму батальйонні тактичні групи, які відправлялися туди на перепочинок та поповнення.

Крім того, через постійні удари з HIMARS по складах з боєприпасами та по штабах, кремлівські злочинці терміново змінюють систему логістики й виводять потенційні цілі за зону ураження американського озброєння. Це неабияк посилює проблеми забезпечення передових загонів пальним, снарядами та продуктами.

Втім, найголовнішою проблемою для окупантів є саме обмежена здатність їх війська до оборони на Півдні України. Адже для захоплення більшої частини Луганщини росіяни були змушені задіювати понад половину всіх своїх підрозділів на тому напрямку, а левова частка цих угруповань вийшла з боїв не здатною продовжувати війну.

На деяких ділянках фронту росіяни хоч і забезпечили собі кілька ліній оборони, однак на них стоять мобілізовані на Донбасі, загони ненавчених національних батальйонів та невеличка частина кадрових російських військових.

Сподіватися на те, що у разі розвитку успіху ЗСУ на таких напрямах оборона росії протримається довго, загарбники не можуть. Через це вони кожного дня вимушено зменшують наступальні здібності своїх угруповань на Донбасі та перекидають резерви на Південь.

Крім того, російські воєнні злочинці посилили заходи з вербування українців до свого війська. Загарбники обіцяють жителям Херсонщини та Запоріжжя чималі гроші та розповідають їм про те, що "ЗСУ руйнуватимуть їх домівки". Цілком ймовірно, що у разі критичної для росії ситуації путінські ординці вдадуться до вчинку останньої надії та примусово заганятимуть чоловіків у своє військо.

Планують кидати на фронт навіть жінок-зрадниць

У тилових для окупантів населених пунктах росіяни почали готувати зрадників України до їх залучення у бойових діях. Так, в Енергодарі та Водяному, Василівці та Мелітополі загарбники довели до представників "нових адміністрацій та органів" той факт, що у разі погіршення ситуації автомати роздаватимуть геть усім. Включаючи жінок.

Тобто окупанти примусово відправлятимуть на передову колаборантів, які збиралися проїхатися у соціальному ліфті та збагатитися при "новій владі" без будь-яких докорів сумління. При цьому на "м'ясо" відправлятимуть геть усіх, адже росія взагалі не переймається долею зрадників.