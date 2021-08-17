В озері під Черніговом на очах у близьких вбило струмом двох IT-шників

Вихідними на базі відпочинку "Бреч" у Чернігівській області загинули двоє молодих чоловіків. На очах у рідних і колег в озері їх вдарило струмом.

На відпочинку загинули 26-річний Влад Каснер і 28-річний Євген Іванов. Вони працювали айтішниками у компанії SendPulse.

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Рідні на власні очі бачили загибель хлопців

Колектив IT-компанії SendPulse із Чернігова у вихідні проводив корпоратив у заміському готелі "Бреч". Разом зі співробітниками фірми були їхні рідні. Увечері молодь групками гуляла біля озера.

Раптом дівчата почули крики, що одному з хлопців стало погано у воді. Його побіг рятувати колега.

Я тоді була біля озера і бачила як Женя зірвався і побіг рятувати Влада. Але тут і Жені стало погано, він різко впав, у нього були судоми і він миттєво знепритомнів. Коли вони непритомніли, обидва видали дуже неприродний крик,

– розповіла працівниця ІТ-компанії Аліна Гатченко.

Далі хтось закричав, що там струм, і щоб негайно всі вийшли з води. Люди довкола бачила все на власні очі: тіла у воді незворушно лежали. Довелося чекати, поки працівники баз знеструмлять всю територію.

Як розповідають очевидці, працівники були розгублені і не могли одразу збагнути, що треба робити. Весь цей час Женя та Влад перебували у воді під дією електрики.

Витягати тіла зголосився охоронець бази. Він на надувній дошці для серфінгу підплив і веслом витягав хлопців. Він відмовився брати алюмінієвий сачок для чищення басейну, оскільки вода ще билася струмом.

Колеги припускають, що причиною загибелі їхніх друзів стала недбалість.

В озеро виходить труба і насос для штучного водоспаду. Чоловік нашої співробітниці, сам за професією електрик, коли все це побачив, сказав, що все зроблено неправильно,

– зазначила співробітниця ІТ-фірми.

Колеги розповідають: Женя і Влад були дуже життєрадісними та активними. Обидва грали у футбольній команді. Влад лише нещодавно одружився, на жаль, його дружина бачила на власні очі його смерть.

У Жені залишився трирічний син і дружина.

Що кажуть у поліції

Поліція вже почала розслідування кримінального провадження. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків під час відпочинку на території комплексу зайшли у озеро та загинули. Зі слів очевидців, чоловіків уразило струмом.

Втім, наразі правоохоронці не стверджують, що це сталося через електрику. Поліція очікує на результати експертних досліджень для встановлення причин та обставин загибелі людей.

За цим фактом відкрили провадження за частиною 2 статті 119 – вбивство двох осіб, вчинене через необережність. Винним загрожує термін від 5 до 8 років.