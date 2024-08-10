На озері Світязь пішов на дно катамаран із людьми: фото

На Волині 10 серпня рятувальники надали допомогу відпочивальникам, які почали тонути на катамарані. На щастя. всіх вдалося врятувати.

У ДСНС опублікувати кадри рятувальної операції. На цих кадрах можна побачити, що судно вже практично встигло піти на дно Світязя.

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Порятунок на Світязі

Рятувальники розповіли, що повідомлення про те, що на відстані 1 км від берегу озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 6 людей, надійшло о 16:05.

На місце події направлено чергове водолазне рятувальне відділення села Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились,

– вказали у ДСНС.

Таким чином вдалося врятувати чотирьох чоловіків 1990, 1994, 1989, 1992 років народження та двох жінок 1993, 1995 років народження.

Порятунок відпочивальників на Світязі / фото ДСНС

Відпочивальники відмовилися від допомоги медиків / фото ДСНС