Водойма майже пересохла: на Одещині наповнили водою важливе озеро
- Озеро Катлабух в Одеській області наповнили водою, щоб уникнути екологічної катастрофи через висихання.
- Насоси від Ізмаїльського управління водного господарства були використані для забезпечення водопостачання.
Озеро Катлабух в Одеській області почало пересихати. Відсутність води в ньому могла б призвести до екологічної катастрофи в регіоні, тому в нього нещодавно додали води.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Держрибагентство. Озеро має надзвичайно важливу місію в Ізмаїльському районі Одещини.
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В озеро Катлабух примусово залили воду
У понеділок, 30 червня, Державне агентство меліорації та рибного господарства під'єднало два агрегати помпової станції від Ізмаїльського управління водного господарства. Завдяки цьому фахівцям вдалося наповнити озеро, в якому не було достатньої кількості води.
Завдяки озеру Катлабух жителі 6 населених пунктів району мають водопостачання для зрошення та інших господарських потреб. Голова Держрибагентства Владислав Невеселий заявив, що ситуацію з критичним рівнем води в озері вдалося вирішити.
Запуск насосних станцій для примусового наповнення озера Катлабух є необхідним тимчасовим кроком, що дозволить стабілізувати ситуацію та відвернути потенційну екологічну катастрофу в регіоні. Водночас ми активно працюємо з місцевою владою та іншими відповідальними органами над розробкою комплексного механізму, який забезпечить системне розв'язання проблеми з наповненням придунайських озер та водосховищ в довгостроковій перспективі,
– сказав Невеселий.
У напівсухе озеро Катлабух запустили воду: дивіться відео
Окрім корисної функції для людей, від Катлабуху наповнюються озера Саф’яни та Лунг, а також Старонекрасівські плавні, Лощинівське і Кам’янські водосховища та інші водойми. З цього озера також подається вода на великі зрошувальні землі Ізмаїльського та Болградського районів, площа яких сягає понад 7 тисяч гектарів.
До слова, в дельті Дунаю на Одещині є містечко, яке називають Українською Венецією. Йдеться про Вилкове, де є багато водних каналів, що прориті вздовж вулиць, тому там часто пересуваються на човнах.