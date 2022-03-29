"Z" означає розбомблені міста, – Кулеба закликав криміналізувати символіку окупантів

Уряди держав-партнерів повинні прирівняти символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, до нацистської свастики та криміналізувати його використання.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері, зазначивши, що цей символ несе негативне забарвлення після вторгнення Росії на територію України.

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Кулеба закликав криміналізувати символ "Z"

У своєму повідомленні Міністр закордонних справ України зазначив, що криміналізація використання символу окупанта продемонструє публічну підтримку нашої країни та стане дипломатичним засудженням загарбницьких дій Росії.

"Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена,

– наголосив він.

Де вже обмежили використання символіки окупантів:

У Німеччині штрафуватимуть осіб, які використовують символ російських окупантів "Z". Як розповідають у виданні, поліція Нижньої Саксонії про це вже попередила місцевих мешканців.

Кілька депутатів Сейму Литви внесли пропозицію про заборону використання георгіївської стрічки та літери "Z", поширивши на них заборони, що стосуються нацистської та комуністичної символіки. Поправки передбачають заборону на використання цієї символіки на акціях та інших публічних заходах, за порушення загрожує штраф до 500 євро.

Уряд Чехії має намір прирівняти символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, до нацистської свастики і відповідно криміналізувати його використання.

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