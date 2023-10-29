Падіння балконів та скандал з водієм і бійцем без ноги: Садовий розповів про "розбір польотів"

Міський голова Львова розповів, що робитимуть з аварійними балконами в місті. Також Андрій Садовий відреагував на ганебну поведінку водія львівського автобуса, який зачинив двері прямісінько перед носом військового з інвалідністю.

У своєму зверненні мер також розповів про гроші, які передали на армію з місцевого бюджету. Мовиться про понад 400 мільйонів гривень.

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Львів допомагає військовим

Садовий розповів, що за останні дні підписали багато угод, щоб допомогти військовим, зокрема:

Національній гвардії,

Академії сухопутних військ,

військовому госпіталю.

Багато різних частин. Це вже понад 400 мільйонів тільки напряму перераховуємо. Тому що є обладнання, яке ми купуємо через тендери, а це кошти напряму. І наші військові самі можуть оперативно купити те, що їм потрібно. Це важливо,

– наголосив міський голова.

Також він розповів про нововведення для школярів.

"Зараз діти на канікулах у Львові. З канікул потім прийдуть до школи. Є дуже цікава ініціатива. Ми хочемо почати по класах, по школах, по районах і загальноміські зробити змагання по стрільбі з різних видів зброї. Чому це важливо – тому що, коли ти стріляєш, ти маєш драйв всередині, і це важливо", – зазначив мер Львова.

Він додав, що ворог повинен знати, що всі українці – хлопці, дівчата, чоловіки, жінки – готові битися за нашу державу.

"Це наш обов'язок. Я думаю дітям це сподобається", – зауважив Садовий.

Дивіться звернення Андрія Садового: відео

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Аварійні балкони та скандал з водієм

Садовий також пригадав, як влітку у Львові обвалились два балкони. Зокрема, внаслідок цього на вулиці Під Дубом загинув чоловік.

Це трагедія, звичайно. Ми у Львові загалом маємо 380 тисяч балконів. З того часу почали обстеження. Вже понад 20% обстежили. Це й індивідуальні, і загального користування. Загалом 14 тисяч балконів, станом на сьогодні, мають ознаки аварійності. Деякі люди вже почали звертатися, щоб отримати співфінансування і відремонтувати такі балкони,

– повідомив міський голова.

За його словами, звернулися 192 людини.

"Щоб ви розуміли, є програма, де місто 80% компенсує і допомагає з ремонтом. Тому що ми розуміємо – дуже часто люди таких коштів не мають. Це важливо. Прошу звернути на це увагу. Тому що це є наша безпека", – наголосив мер.

Він порушив ще одну тему, що була дуже актуальною на цьому тижні – водій львівського автобуса зачинив двері перед чоловіком, який мав протез. Як потім виявилося, це був військовий без форми.

"Провели службове розслідування: водій клянеться, що він не бачив, що він вже від'їхав. Зробили серйозний розбір польотів. Що б я просив: якщо надалі ми з вами будемо бачити некоректну поведінку чи хамство водія – я мушу про це знати", – підкреслив Садовий.

Також у місті провели роботу з Гарячою лінією міста. За словами мера, вона має насамперед таку інформацію класти йому на стіл.

"Зараз почнемо тренінги, навчання для водіїв. Я хочу персонально зі всіма водіями, по всіх АТП, поспілкуватися. Тому що деколи така некоректна поведінка чи хамство – дестабілізує. Люди й так накручені, а тут ще починається. Тому давайте разом включаємося і будемо наводити порядок. Бажаю всім мудрості та твердості. Люблю вас. Слава Україні!" – підсумував міський голова Львова.

Директор ЛК АТП-1 Сергій Климчук нещодавно заявив, що у Львові відбулося кілька провокацій щодо водіїв їхнього підприємства. Мовляв, на муніципальному транспорті почали з'являтися наліпки із надписом: "Тут не поважають військових". Раніше містян обурив випадок, коли водій автобуса зачинив двері перед бійцем, який втратив кінцівку на війні.