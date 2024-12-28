Зеленський обговорив із Алієвим аварію літака Embraer: раніше той мав розмову із Путіним

Володимир Зеленський зателефонував очільнику Азербайджану, аби висловити співчуття з приводу авіакатастрофи літака у Казахстані. Український лідер у розмові з колегою підкреслив, що Росія має визнати свою провину.

Через три дні після авіатрощі, яка забрала життя майже 40 людей, російський диктатор таки вибачився за те, що падіння літака сталося у повітряному просторі Росії. Водночас Путін не визнав, що судно було збито російською ракетою ППО, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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"Росія має припинити дезінформацію"

Президент повідомив, що мав розмову із Ільхамом Алієвим щодо катастрофи рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній".

Під час бесіди Зеленський підкреслив, що ключовим пріоритетом є детальне розслідування. Глава держави наголосив, що Росія повинна припинити поширювати дезінформацію.

На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм'ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО,

– підкреслив політик.

Також він додав, що вони з Алієвим домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

Нагадаємо, що аварія літака Embraer із понад 60 пасажирами на борту трапилася 25 грудня. Судно прямувало з Баку до Грозного. Втім, через пошкодження впало у районі міста Актау, що у Казахстані. Попередньо, літак був збитий російською ракетою ППО.