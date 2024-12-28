"Чекаємо результатів розслідування": у Кремлі прокоментували авіатрощу в Казахстані

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував падіння літака Azerbaijan Airlines. Він зазначив, що з усіх питань щодо цієї аварії варто шукати відповіді в інформації Росавіації.

25 грудня поблизу Актау в Казахстані впав пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи загинули десятки людей. З'ясувалося, що літак могла збити російська ППО. У Росії також тривають розслідування обставин і причин авіатрощі. Про це 24 Канал пише з посиланням на слова прессекретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова.

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Реакція Росії щодо аварії літака Embraer 190

Пєсков у коментарі журналістам розповів, що очільник Росавіації Дмітрій Ядров надавав свій коментар стосовно авіатрощі в Казахстані. За його словами, Росія готова надати всебічну підтримку Казахстану і Азербайджану в розслідуванні цієї події.

Чекаємо результатів розслідування. Недоречно щось про це говорити з боку адміністрації президента. І в цьому випадку прошу вас орієнтуватися на заяву Ядрова,

– сказав речник Путіна.

У Москві не поспішають визнавати свою провину за збиття літака та загибель людей. Дмітрій Пєсков уже зазначав, що в Кремлі знають про заяви з Баку із вимогами просити вибачення, але поки що не мають що сказати.

Як аварію коментують у Росавіації

Голова Росавіації Ядров 27 грудня вперше прокоментував авіатрощу. Він розповів, що того дня "українські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру у містах Грозний і Владикавказ". Через це в аеропорту Грозний вводився режим "Ковьор" і всі літаки мали покинути повітряний простір у цьому районі.

Російський посадовець наголосив на ретельному розслідуванні трагедії. Ядров також зазначив, що пілотам пропонували посадити літак в інших аеропортах, але "вони вирішили прямувати до аеропорту Актау".

Український Центр протидії дезінформації стверджує, що такі заяви про розслідування і неготовність Росії коментувати події лише підтверджують її провину.