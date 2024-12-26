"Заперечувати неможливо": в парламенті Азербайджану вимагають вибачень за збитий Росією літак

25 грудня в Казахстані впав азербайджанський літак Embraer-190, внаслідок чого загинули майже 40 осіб, а ще 29 – були госпіталізовані. В уряді Азербайджану підтвердили, що він був збитий російською ракетою.

Азербайджанська сторона також заявила, що російська сторона повинна попросити вибачення за цю авіакатастрофу лайнера, який летів з Баку до Грозного. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Turan.

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Азербайджан вимагає Росію понести відповідальність за скоєне

Депутат Расім Мусабеков заявив, що літак був збитий на території Росії – над Грозним.

"Заперечувати це неможливо", – сказав він.

Мусабеков також зазначив, що росЗМІ уже намагаються зам'яти сліди вини Росії.

Ті, хто це вчинили, мають понести кримінальну відповідальність, мають бути виплачені компенсації. Якщо цього не буде, звичайно, відносини вийдуть на інший рівень,

– наголосив азербайджанський депутат.

До слова, видання Reuters із посиланням на азербайджанські джерела заявило, що попередні результати підтвердили збиття літака російською системою ППО "Панцир-С".

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, враховуючи встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", – сказали там.

Ще три інших джерела Reuters також підтвердили такі попередні висновки азербайджанського розслідування. Тим часом Росія їх поки що не коментувала.