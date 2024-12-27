Хотіли втопити літак в Каспійському морі: експрацівник СБУ про те, як "спалилася" Росія

25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак, який виконував рейс з Баку до Грозного. Є цілком конкретні підозри, що його збили в Росії. А дії країни-агресорки були відверто дивними.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що падіння літака в Казахстані має стати ще одним "цвяхом" по "труні" Росії.

До теми Майже 40 загиблих, літак міг збити ЗРК росіян: головне про авіакатастрофу в Казахстані 25 грудня

Росія дивно діяла

Як наголосив Ступак, є цілком конкретні підозри, що Росія збила цей літак з власного ЗРК. Потім там чомусь не давали дозвіл посадити його на власних аеропортах. Тому пілоти були змушені летіти аж до Казахстану через Каспійське море.

Це авіаційне питання. Але фахові люди, яким я довіряю, стверджують, що це була спроба втопити літак в Каспійському морі. Потім Росія списала б цю катастрофу на що завгодно. На "українські дрони", кульову блискавку, чи "гусей з України". Пілоти відвернули масштабну катастрофу,

– сказав Ступак.

Вже була інформація, що окупанти вивозили комплекс "Панцирь-С1" з території Чечні. Загалом все це сильно нагадує те, як Росія в 2014 році збила "Боїнг" у Донецькій області.

Додамо, що в Азербайджані вже розслідують падіння літака в Казахстані. Екіпаж та пасажири чули вибухи. А на самому літаку було видно пробоїни. Капітан судна сказав, що йому відмовили у посадці в Грозному та порадили садити літак в море. Але він вирішив взяти курс на Актау у Казахстані.