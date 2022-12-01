У Вірменії впав літак: "задвохсотились" російські пілоти

1 грудня у Вірменії на території села Джрабер Котайкської області впав та спалахнув літак B55. Внаслідок цього загибли російські пілоти.

Подія трапилась о 14:20. Про це повідомили у пресслужбі МНС Вірменії, інформує 24 канал.

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Російські пілоти знову "задвохсотились"

Як стало відомо, на території села Джрабер Котайкської області впав літак B55. Після цього він спалахнув.

За словами рятувальників, на місці події виявили два обгорілі тіла, а пожежу загасили о 14:41.

Згодом виявилось, що це був літак типу BeechCraft 95, що прямував з Єревану в Астрахань. Зв'язок з літаком перервався о 13:11 за місцевим часом.

Пілоти, які загинули під час аварії, є громадянами Росії.

Внаслідок аварії літака загинули громадяни Росії – А.П. (1979 р.н.) та В.Р. (1983 р.н.),

– повідомив прессекретар МНС Вірменії Айк Костанян.

У Вірменії загинули російські пілоти / фото МНС Вірменії

У Росії розбився ще один вертоліт

Під час зльоту в селі В'язовець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На його борту перебували два брати: Олександр і Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці.

За інформацією російських ЗМІ, 54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту і чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же і керував вертольотом, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.

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