Нештатне спрацювання ракети: ДБР назвало одну з версій падіння МіГ-29 на Одещині

Державне бюро розслідувань 13 жовтня продовжило вивчати обставини втрати винищувача МіГ-29 в Одеській області. Слідчі перевіряють висновки Повітряних сил про можливе нештатне спрацювання керованої ракети.

Як зазначається в офіційному повідомленні Державного бюро розслідувань, Командування Повітряних сил ЗСУ вже завершило власне службове розслідування цієї авіаційної події. Проте згідно із законодавством, попередні висновки військових потребують незалежного підтвердження в межах кримінального провадження. Для цього правоохоронці призначили комплекс відповідних експертиз.

Що може показати "чорна скринька"?

Наразі профільні фахівці ретельно досліджують бортовий реєстратор винищувача, щоб відновити хронологію подій у повітрі.

Слідство очікує на результати цих експертних досліджень, які мають допомогти встановити точні причини та всі обставини авіаційної катастрофи.

Остаточні висновки щодо причин падіння літака будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених перевірок. Більше деталей правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Наслідки катастрофи МіГ-29: дивіться фото

Нагадаємо, авіатроща сталася 10 серпня. Тоді під час відбиття повітряної атаки на Одещині виникла нештатна ситуація з винищувачем МіГ-29. Пілот катапультувався.

Раніше, 29 липня, під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту втратили зв’язок із винищувачем F-16. Попередньо, на борту сталася нештатна ситуація, через яку льотчик був змушений катапультуватися. Також 27 червня військові втратили зв'язок із МіГ-29 під час виконання бойового завдання на Полтавщині.