Падіння мостів на Брянщині і Курщині: яку причину назвав слідчий комітет Росії
- В Росії назвали причину падіння мостів в Брянській та Курській областях.
- Слідчий комітет країни-агресорки заявив, що інциденти стались через підриви.
Слідчий комітет Росії назвав причину падіння мостів. Так, країна-агресорка заявляє, що падіння мостів, що призвело до пошкодження поїздів у Брянській та Курській областях, в обох випадках сталося внаслідок підривів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слідчий комітет Росії.
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Падіння мостів в Росії
В російському СК заявляють, що 31 травня о 22:50 в Брянській області внаслідок підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту. Уламки впали на пасажирський потяг, що проходив під ним.
А 1 червня в Курській області близько 3 години ночі, як заявляє слідчий комітет країни-агресорки, стався підрив залізничного мосту, від чого залізничний склад, що проходить, впав на автомобільну дорогу.
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Додамо, що в слідчому комітеті Росії вказали, що щодо цих ситуацій відкрили кримінальні провадження. Проте, зауважимо, що за якими статтями їх відкрили – не вказують.