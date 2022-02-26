Падіння Путіна неминуче, – Піонтковський про війну Росії проти України

Після нападу Росії на Україну падіння режиму Володимира Путіна є неминучим. Водночас такий крок Кремля призведе до дестабілізації ситуації всередині країни-агресорки.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що Китай битися за Росію не буде.

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"У них (у Китаї – 24 канал) свій погляд на цю проблему. Падіння Путіна майже неминуче, мені здається", – заявив публіцист.

Як розповів Піонтковський, щоразу більша кількість росіян розуміють, що вони несуть відповідальність та вину за вторгнення Росії в Україну. Увесь світ відвертається від них й такий процес уже незворотний.

Каталізатор свідомості вже настав. Просто має знайтися рішучий сміливець, який застрелить диктатора. Для людства це найкращий варіант,

– додав публіцист.

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