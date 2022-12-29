Ракети, гелікоптери та літаки: активісти підрахували, що падало в Білорусі упродовж війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення Білорусь є активною учасницею війни проти України. То ж і над її територією падало чимало об'єктів.

Моніторингова білоруська група зібрала дані про всі об'єкти, які падали над Білоруссю за час вторгнення Росії в Україну. Мова йде не тільки про нібито українську ракету, яка під час масованої ракетної атаки 29 грудня впала в Брестській області.

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Що падало у Білорусі

2 березня під містом Рогачов близько 11:00 впав російський вертоліт або літак, який повертався з території України. Він не долетів до аеродрому базування.

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10 березня під Лунинцем близько 21:00 впав російський Су-34. Літак розбився у болотяній місцевості й загорівся. Обидва пілоти катапультувалися і їх знайшли в межах операції, до якої залучили білоруську авіацію.

31 березня під Іваново був збитий безпілотник. За даними моніторингової групи, безпілотник був російським і він летів з території України. БпЛА, ймовірно, збила російська ракета.

4 квітня впав ще один вертоліт, який злетів з аеродрому Зябровка. Він мав летіти в Україну, але відхилився від курсу й полетів на Росію. Ймовірно, його збили в районі кордону України, Білорусі та Росії.

7 квітня в Добрушівському районі впав або був збитий ще один російський вертоліт неподалік місця падіння попереднього.

Того ж дня у Брестській області впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЕ. За даними групи, ракета просто відпала від російського винищувала, після того, як той злетів з аеродрому Барановичі.

Від квітня й до 29 грудня у Білорусі нічого не падало, хоча з території цієї країни запустили не один десяток ракет по нашій державі. І от 29 грудня у Брестській області впала ракета С-300. Режим Лукашенка і його пропагандисти кричать про те, що ракета нібито українська і ледь не погрожують Україні. У Повітряних силах не виключають, що такий інцидент міг трапитися під час інтенсивної роботи ППО, але ще є варіант, що це російська провокація і, відповідно, російська ракета.

У Міноборони України жорстко відреагували на закиди Білорусі. Там заявили про готовність до участі в розслідуванні інциденту, але наголосили, що наша держава має право на захист власного неба від російських атак.