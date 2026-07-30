Величезна вирва та бойова частина: у Польщі розкрили нові деталі падіння ракети

Польська прокуратура попередньо встановила, що ракета, яка впала поблизу села Тарнава-Колонія Люблінського воєводства під час масованої атаки Росії на Україну, найімовірніше була російською Х-101. На місці падіння правоохоронці знайшли уламки та збирають докази для остаточної ідентифікації боєприпасу.

Про це на брифінгу повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, передає кореспондент Укрінформу.

Що розповіли в Польщі про падіння ракети?

За словами речника, слідчі вже встановили, що на територію Польщі впала саме ракета, а не безпілотник. Попередньо її ідентифікували як Х-101. Боєприпас, за словами прокурора, мав значну бойову частину. На місці падіння утворилася вирва приблизно 10 метрів у діаметрі та близько 5 метрів завглибшки.

Наразі правоохоронці продовжують обстежувати територію та збирати уламки ракети й інші речові докази. Також фахівці беруть зразки ґрунту, які передадуть на спеціалізовані експертизи. Зібрані матеріали досліджуватимуть експерти лабораторії Військової жандармерії. Саме вони мають остаточно визначити тип повітряного об'єкта.

До пошукових робіт залучили близько 50 військовослужбовців територіальної оборони. Вони допомагають обстежувати місцевість, зокрема за даними картографування, проведеного за допомогою безпілотників. До розслідування також долучиться український експерт, який прямував до Тарнави-Колонії, щоб допомогти польській стороні з ідентифікацією ракети.

Україна раніше запропонувала Польщі допомогу в розслідуванні інциденту. У польській прокуратурі очікували завершити основні слідчі дії на місці до настання сутінків. Військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні розслідував інцидент за статтями, що стосувалися порушення повітряного простору Польщі та створення загрози авіаційної катастрофи.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві після повітряної тривоги мешканці Тарнави-Колонії та сусідніх міст почули потужний вибух. Люди розповідали про тремтіння вікон, вибухову хвилю та військові літаки в небі – один зі свідків порівняв це із землетрусом. Пізніше стало відомо, що поблизу впала ракета.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що у ніч на 30 липня під час масованої атаки на Україну на територію Польщі залетіла саме російська ракета Х-101. Він закликав терміново посилити ППО України та збільшити постачання засобів перехоплення, щоб зменшити ризик для країн НАТО.

До слова, політичний експерт Андрій Городницький розкритикував реакцію Польщі на порушення її повітряного простору російською ракетою. Він вважає, що Варшава недостатньо серйозно оцінює російську загрозу та закликав Польщу тісніше співпрацювати з Україною у сфері безпеки.