Нетаньягу наказав ізраїльським військовим захопити буферну зону в Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про наказ "взяти під контроль" буферну зону з Сирією. Йдеться про зону між Голанськими висотами, які вже контролює Ізраїль, і рештою Сирії.

Це перше розміщення ізраїльських військ у цьому районі з часу укладення угоди про розмежування у 1974 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Який наказ віддав Нетаньягу

Наказ про введення ізраїльських військ на частину території Сирії Нетаньягу віддав на фоні повалення влади сирійського диктатора Башара Асада.

Разом з міністром оборони та за повної підтримки кабінету міністрів я вчора наказав ЦАХАЛу взяти під контроль буферну зону та домінуючі позиції поблизу неї. Ми не дозволимо жодній ворожій силі встановити себе на нашому кордоні,

– повідомив Нетаньягу під час візиту на Голанські висоти.

Голанські висоти Ізраїль захопив у 1967 році, а в 1981 році – анексував. Міжнародна спільнота, за винятком США, вважає їх окупованою територією.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що робить це "для забезпечення безпеки громад Голанських висот і громадян Ізраїлю" та додали, що не втручаються у внутрішні справи Сирії.

Нетаньягу також підкреслив, що падіння режиму Башара Асада стало "прямим наслідком" боротьби Ізраїлю проти Ірану та союзного йому угруповання "Хезболла". Ізраїль, підкреслив він, проводить політику "добросусідства".