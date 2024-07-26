Чи збивали у Румунії російські "Шахеди": у Міноборони країни дали чітку відповідь

Оборонне відомство Румунії заявило, що інформація, яку напередодні поширювали у мережі щодо збиття румунськими зенітними установками Gepard російських дронів-камікадзе типу "Шахед", є брехнею.

Нещодавно у соцмережах ширилося відео, на якому нібито було показано, як румунські Gepard стріляють по російських дронах, які згодом впали на території країни.. У Румунії вже засудили такі безвідповідальні дії Росії.

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Що заявили у Міноборони Румунії

Ми хотіли б звернути вашу увагу на серію неправдивих повідомлень, поширених на платформі "Х" та в інших соціальних мережах, в яких стверджується, що засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні, відкрили вогонь по них ("Шахедах" – 24 Канал),

– запевнили в оборонному відомстві Румунії.

У Міноборони країни також наголосили, що румунські сили та засоби, дислоковані в прикордонній зоні з нашою державою, в жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по російських дронах.

Напередодні стало відомо про стурбованість НАТО, що під час російської атаки по Україні у ніч проти 25 липня три "Шахеди" перетнули кордон Румунії, і фрагменти одного із них там таки виявили. Але там заявили, що це не був "навмисний напад" на територію Північноатлантичного альянсу.