Падіння цін на продукцію українських металургійних підприємств: прогнози експертів
Джерело:Мінпром
Фахівці прогнозують падіння цін на продукцію українських металургійних підприємств.
В листопаді було помітне зниження цін на металопродукцію. Зокрема, ціни на руду сьогодні тримаються нижче від позначки в 100 дол/тонну. Якщо порівнювати з літнім сезоном, коли ціни досягали рекордних 220 дол/тонну, то ми бачимо різку зміну.
Зараз ринки охолоджуються, спекулятивний попит зменшився, і ціни вже впали. У середньостроковому прогнозі на півтора-два роки вперед ціни будуть знижуватися,
– розповів президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.
За його словами, причинами такого падіння цін стали:
- по-перше, попит на металопродукцію падає,
- по-друге, збільшуються потужності з виробництва сировини в Австралії, Бразилії, Південній Африці.
Каленков наголосив на тому, що пропозиція зростає швидше, ніж попит, а це призводить до того, що ціни падають. А оскільки у глобальних гравців запас за собівартістю досить великий, то цілком можливо, що ціни будуть ще просідати вниз.