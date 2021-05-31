Падіння цін на український експорт: застереження економістів щодо підготовки до складних умов

Зараз для українського експорту відкрито кілька нових ринків, зокрема в Африці й Південній Америці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що підтримка українських експортерів буде посилена також через Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Фахівці прогнозують, що збір урожаю в країнах СНД і Європи вплине і на вартість української продукції, а разом з тим на зростання конкуренції на ринку.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив зростання цін на українське виробництво тим, що розвинені країни пускають в обіг додаткові кошти, намагаючись стимулювати власні економіки.

"Поки що тенденція йде на зростання. Чому? Тому що американці сьогодні запустили в обіг під 2 трлн доларів надрукованих, європейці 1,3 трлн євро", – вважає він.

На запитання "Як довго це буде?" Пендзин відповів, що поки держави будуть стимулювати свій внутрішній попит, аби покращити економічну ситуацію у своїх країнах.

Окрім подальшого зниження цін на експортну вітчизняну сировину, зокрема кукурудзу чи пшеницю, аналітики прогнозують спад цін і на українську залізну руду, внаслідок нарощення видобутку Південною Африкою та Бразилією, які поступово оговтуються від наслідків пандемії.

Біржові ціни на сировинні товари можуть змінюватися в рази – і це звична ситуація для глобальних майданчиків. Тож вітчизняним експортерам та чиновникам радять готуватися працювати у складніших умовах на ключових для України ринках,

– констатували експерти.