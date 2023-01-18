Серед загиблих у Броварах можуть бути прості перехожі та батьки, які вели у садочок дітей, – ОП

18 січня у Броварах Київської області впав вертоліт. Серед загиблих та постраждалих були діти, яких батьки відводили у садочок.

Про це повідомив журналістам заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує 24 Канал. На жаль, є багато жертв, серед яких – діти.

Важливо У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Нові деталі падіння вертольота у Броварах

За словами Тимошенка, серед постраждалих та загиблих можуть бути звичайні перехожі, а також діти та їхні батьки, які вели їх у садочок.

Слідство все покаже. Наразі евакуйованих дітей перевезли в інше приміщення, їх перераховують,

– зазначив заступник очільника ОП.

Зверніть увагу, що станом на 10:30 – 18 загиблих, зокрема 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Також внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС, повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. Серед них міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

У ДСНС підтвердили падіння вертольота ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). На борту перебувало 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.