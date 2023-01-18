Падіння вертольота в Броварах: в садочку перебували діти

У Броварах вранці 18 січня вертоліт впав поруч із дитячим садком та житловим будинком. На жаль, у дитячому садочку перебували діти.

Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що у момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх наразі евакуювали.

Зверніть увагу У Броварах біля садочка впав гелікоптер: є поранені та жертви

Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі,

– заявив Кулеба.

Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що станом на 09:30 серед дітей немає постраждалих.

У мережі повідомляють, що один з уламків вертольота впав на території дитячого садочка. Спалахнула пожежа. На місці трагедії працюють швидкі, поліція та пожежники.

На жаль, є загиблі

Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини – розповіла, що на місці трагедії триває активна робота правоохоронців та рятувальників.

"Ми вже евакуювали людей з місця події. Нам відомо, що є вже орієнтовно 5 потерпілих і є загиблі",

– повідомила речниця.

Станом на 09:52 повідомили про щонайменше 3 загиблих. У Повітряних силах розповіли, що вертоліт, який впав у Броварах, – призначений для потреб ДСНС.

Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Росія 14 січня завдала терористичний удар по Дніпру. Ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці. Станом на 17 січня пошукові роботи – завершені. Вони тривали 3 дні. Офіційно загинули 45 людей, з них – 6 дітей.

Борис Філатов – міський голова Дніпра – заявив, що офіційно розбирання завалів багатоповерхівки завершили. Водночас кількість жертв може зрости.

"На цей час 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", – заявив Філатов.

Окрім того, повідомляли, що станом на 17 січня неідентифікованими залишаються 15 тіл. Росія відповість за кожен свій злочин.