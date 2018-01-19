Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів

Українська гривня знову знецінюється, роблячи біднішим кожного з нас. Це – та ціна, яку ми платимо за корупцію та кумівство у найвищих кабінетах державної влади.

Падіння гривні пояснюють сезонними факторами та нездатністю України перейти від сировинної моделі економіки на постіндустріальну. Мовляв, зараз імпортери товарів в Україну розплачуються за енергоносії або здійснюють річні закупівлі, тоді як експортери, навпаки, намагаються уникнути заводити валюту в Україну. Особливо це стосується аграріїв, яким будуть потрібні обігові кошти ближче до весни. І тому вони не хочуть продавати долари, які захищені від знецінення.

Читайте також: Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов

Але, окрім цих причин, є ще одна – на гривню тисне очікування подальшого знецінення. Адже Нацбанк не гальмує курс. Природа цього – в небажанні НБУ продавати валюту із резервів. А ось це пояснюється чисто політичною причиною: бо немає впевненості, що Україна зможе оперативно поповнити свої запаси. Адже майже рік Міжнародний валютний фонд не дає грошей Україні. Причина – невиконання зобов'язань. У першу чергу – в боротьбі з корупцією.

На сьогодні ключова вимога МВФ збігається з закликами громадянського суспільства та політиків-єврооптимістів – створити незалежний антикорупційний суд, який нарешті почав би саджати високопосадових грабіжників до в'язниці.

Логіка МВФ проста і зрозуміла. Гроші, якими оперує фонд, надаються найбільшими країнами-членами: США, Японією, Німеччиною, Великою Британією та Францією. Частка 25 найбільш розвинутих країн становить близько 63% з грошей МВФ. Тобто уряди цих країн вилучають гроші своїх платників податків, щоб підтримати іноземні держави – в даному випадку Україну – надаючи дешеві кредити. І, відповідно, уряди цих країн мають цілком логічне запитання: чому вони повинні жертвувати податками, зібраними зі своїх громадян десь у штаті Флорида, у Баварії чи в мешканців Парижа, потім віддавати їх Україні, коли сама київська влада не здатна забезпечити нормальний збір грошей до свого бюджету через корупцію, непрозорі державні закупівлі або призначення на державні компанії хапуг та зрадників.

Саме тому, за логікою МВФ, яка є абсолютно раціональною, спочатку Україна має показати готовність до безкомпромісної боротьби з корупцією, а потім МВФ допоможе їй грошима. Зрештою, це важливо, щоб бути переконаним, що кредити просто не розкрадуть. Як це вже траплялося в українській історії, коли уряд Ющенка в 2000 році був змушений повернути частину грошей МВФ через те, що вводив його в оману, розміщаючи золотовалютні резерви в сумнівних установах.



Вимоги, які МВФ висував Україні в 2017 році

Що відбувається в такому випадку на валютному ринку? Якщо в Нацбанку немає подушки безпеки у вигляді грошей МВФ, він не хоче спалювати свої запаси зараз для того, щоб стримати попит на долари. Окрім того, відсутність підтримки МВФ значно стримує іноземних інвесторів, які розуміють, що без грошей Заходу ризик фінансової кризи в Україні значно вищий, а значить – і повернення вкладених грошей може опинитися під загрозою.

Читайте також: Заплутаний зв'язок "Укртелекому": для чого Льовочкін з Фірташем об'єдналися проти Ахметова

МВФ не дає гроші, бо втомився вірити порожнім обіцянкам української влади. Одна з вимог МВФ, без виконання якої не буде фінансової підтримки, – це створення незалежного антикорупційного суду. І днями це було прямо озвучено в листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, де він піддав нищівній критиці закон президента Порошенка про антикорупційний суд.

Написане чиновником МВФ є дипломатичним ляпасом. І питання в тому, що на таке приниження президент наразився з власної впертості, коли його бажання продовжувати збагачуватися на корупції переважає національні інтереси.

При чому президент Порошенко свідомо йшов до цього акту виволочки, адже його попереджали про неприйнятність тих норм, де він намагається або зберегти контроль над добором суддів, або максимально затягнути призначення суддів та початок роботи нової інстанції.

Варто зацитувати листа.

Подання президентом законопроекту про Антикорупційний суд мало стати кроком у правильному напрямі. Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендація Венеціанської комісії.

МВФ вимагає, щоб президент Порошенко відмовився від норми, якою можна долати вето на недоброчесних суддів. Адже це вже відбулося з призначенням Верховного суду, де 3/4 є представниками старої прогнилої системи, а 1/4 взагалі була помічена у відверто корупційних справах або винесенні політично мотивованих рішень, тобто є недоброчесними. І саме через підконтрольну Вищу кваліфікаційну комісію суддів критичні висновки громадськості щодо кандидатів до Верховного суду були проігноровані.

Власне, такий саме механізм Порошенко заклав і в свій закон про антикорупційний суд, прикривши це риторикою про те, що, мовляв, ніхто не має права вказувати суверенній державі. Це виглядає недоречно для керівника держави, яка загрузла в корупції та нездатна вижити без фінансових вливань Заходу.

Роль громадської ради міжнародних експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою,

– йдеться у листі МВФ.

Антикорупційний суд – не єдиний провал влади у виконанні вимог МВФ. Вони нарешті хочуть мати повноцінного керівника Нацбанку. Бо, по-перше, саме голова НБУ ставить підпис під меморандумом з МВФ. По-друге, голова Нацбанку має ухвалювати складні рішення, і без вотуму довіри парламенту це складно зробити.

Читайте також: Чому Коломойського можна вважати головним "борцем з корупцією" в Україні

Валерія Гонтарєва подала у відставку майже рік тому, але за неї не проголосували і на її місце ніхто не призначений. Причина – бажання Порошенка, з одного боку, мати повністю контрольованого керівника НБУ. З іншого боку – за такого кишенькового керівника Банковій буде складно зібрати голоси. Їм треба роздати за це політичні хабарі партнерам по голосуванню. Так, як це сталося з генпрокуратурою, коли аполітичне відомство пустили в дерибан і взамін за Луценка "Народний фронт" отримав першого заступника генпрокурора.

Ще МВФ вимагає ухвалити закони про чесне використання державного майна – зокрема, щоб керівники державних компаній обиралися на конкурсах. Щоб був новий закон про приватизацію, за яким цей процес буде незалежним від кланів. І так далі.

А поки, без цих реформ, МВФ не даватиме гроші українській владі. А це значить, що курс буде далі зростати. І кожен з нас буде ще бідніший через небажання однієї людини з Банкової відмовитися від корупції. А це значить, таку владу треба міняти, поки її корупція остаточно не зробила банкрутом всю країну.