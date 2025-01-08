ЗМІ розкрили деталі про останній пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена

Невдовзі адміністрація Байдена оголосить про свій останній пакет військової допомоги для України. Стало відомо, що він буде на суму 500 мільйонів доларів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". У виданні зауважили, що ще близько 3,8 мільярдів доларів залишаться невикористаними та будуть передані в розпорядження наступного президента США.

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Що відомо про наступний пакет військової допомоги від США

Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про свій фінальний пакет військової допомоги для України у четвер, під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Він буде на суму 500 мільйонів доларів.

У виданні зауважили, що ще близько 3,8 мільярда доларів, виділених на програму допомоги PDA, залишаються невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити всю суму до кінця каденції Байдена.

У Пентагоні розповіли, що ці невикористані кошти будуть передані в розпорядження наступного президента США Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня 2025 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що також буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня. Він також розповів, чого від неї очікує.