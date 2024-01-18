Пакистан атакою відповів на удари Ірану: які наслідки

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що вони провели операцію Marg Bar Sarmachar. Тобто завдали "точних військових ударів" по терористах на південному сході Ірану.

Пакистан заявив, що зумів знищити низку терористів. Це сталось у відповідь на атаку Тегерана внаслідок якої загинуло щонайменше двоє дітей, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку Пакистану по Ірану

МЗС Пакистану заявило, що вони завдали атак по іранській провінції Систан-Белуджистан, що межує з Пакистаном.

Внаслідок атаки іранські ЗМІ заявили про загибель трьох жінок та 4 дітей, які не є іранцями. Своєю чергою в Пакистані запевнили, що вони знищили терористів.

Видання NYT, посилаючись на високопоставленого представника служби безпеки Пакистану, розповіло, що вони завдали ударів щонайменше по семи таборах, які використовували сепаратисти белуджі (вони десятиліттями вели повстанський рух за відокремлення і незалежність у провінції Белуджистан та ховалися через кордон в Ірані). Для цього Пакистан застосував винищувачі військово-повітряних сил та безпілотники.

Що цьому передувало

Іран атакував Пакистан ракетами та безпілотниками. Зокрема, 16 січня Тегеран заявив, що вдарив по пакистанській провінції Белуджистан, "де була одна з найбільших штаб-квартир "Джейш аль-Адль". Загалом Іран заявив, що вдарив по двох штабах. Обидва, ймовірно, були знищені.

Видання The Washington Post писало, що "Джейш аль-Адль" ("Армія справедливості") є сунітським бойовим угрупованням, яке Тегеран вважає терористичною організацією. У грудні вони взяли на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в провінції Сістан та Белуджистан. На жаль, тоді загинуло 11 правоохоронців.

У відповідь на цю атаку МЗС Пакистану заявило, що внаслідок атаки Ірану загинуло двоє дітей. Саме тому країна заявила, що залишила за собою право на відповідь. Також Пакистан відкликав свого посла з Ірану.

Провінції Сістан і Белуджистан є одним з найбідніших регіонів Ірану, який населений здебільшого сунітами белуджі – меншістю в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.