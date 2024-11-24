У Пакистані обмежують мобільний зв'язок та інтернет: назрівають масові заворушення

Пакистанська влада обмежила доступ до мобільного зв’язку та інтернету в деяких регіонах. Це пов’язано з можливими протестами на підтримку колишнього прем'єра Імрана Хана, який нині перебуває у в’язниці.

Міністерство внутрішніх справ і уряд розмістили оголошення про це у соцмережі X, яка офіційно заборонена в країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Чого боїться пакистанська влада

Тривалість цих обмежень не уточнюється. У повідомленнях зазначено, що на решті території країни послуги зв’язку функціонуватимуть у звичайному режимі.

Телекомунікаційна компанія Nayatel вже звернулася до клієнтів із пропозицією використовувати стаціонарний зв’язок як альтернативу в районах, де мобільні мережі недоступні.

Довідка: Імран Хан, колишній прем'єр і лідер партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), понад рік перебуває у в’язниці з понад 150 кримінальними справами, які його партія називає політично мотивованими. Попри арешт, він залишається популярним, а його прихильники активно користуються соцмережами, зокрема WhatsApp, для координації акцій протесту.

Влада Пакистану оточила столицю Ісламабад вантажними контейнерами та перекрила основні дороги, які з’єднують місто з опорними пунктами PTI у провінціях Пенджаб та Хавбер-Пантунхва. У місті Лахор поліція заарештовує членів PTI, тоді як у Пешаварі протестувальники влаштовують святкові заходи на знак підтримки Імрана Хана, прямуючи до столиці на своїх авто.

За даними сервісу інтернет-моніторингу Netblocks, доступ до месенджера WhatsApp було обмежено напередодні протестів. Поліція у столиці споряджена для боротьби з масовими заворушеннями.

Посольство США в Пакистані попередило своїх громадян уникати великих зборів, вказавши, що "мирні збори можуть перерости в насильство".

Раніше цього місяця подібне відключення зв’язку в Ісламабаді та Равалпінді спричинило незручності для жителів, зокрема збої в банківських операціях, роботі служб таксі й доставці їжі.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада їх у грузинській столиці Тбілісі розігнали протест опозиції, що звела там наметове містечко. До наметового містечка прибула велика кількість поліцейських та спецпризначенців з водометами, кийками та щитами.