У Пакистані хочуть стратити 8-річного хлопчика: його звинувачують у богохульстві

У Пакистані вимагають стратити 8-річну дитину. Хлопчика звинуватили в богохульстві після того, як він помочився на килим у храмі.

Дитину заарештували за звинуваченням в умисному сечовипусканні на килим у бібліотеці релігійної школи. Родина хлопчика також перебувала під арештом.

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Після рішення суду звільнити дитину під заставу натовп мешканців напав на індуїстський храм. Поведінку хлопця розкритикували радикально налаштовані мусульмани.

Вони заявили, що такий вчинок – це богохульство. Тому дитину треба покарати смертним вироком.

Наразі хлопчик перебуває під державним захистом. Він досі не розуміє, чому перебував тиждень у в'язниці і що зробив неправильно.

Мешканці спалили двері храму і пошкодили статуї

Пакистанські закони про богохульство давно критикують правозахисні групи, оскільки їх часто використовують для небезпечної дискримінації релігійних меншин.

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як натовп напав на храм. Вони спочатку спалили головні двері, а потім пошкодили статуї у приміщенні.

Правоохоронці наразі заарештували 50 осіб, яких підозрюють у пограбуванні. Ще 100 осіб поліція розшукує.

Прем'єр розкритикував напад на храм

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив напад. Він пообіцяв, що влада відновить незабаром храм. Для придушення заворушень у район направили військові підрозділи.

Схожий випадок відбувся у 2012 році. Тоді в Пакистані 14-річну дівчинку звинуватили в богохульстві через те, що вона спалила сторінки Корану. Її відпустили під заставу, пізніше вона втекла з родиною в Канаду.