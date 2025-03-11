У Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда

У вівторок, 11 березня, у неспокійній пакистанській південно-західній провінції Белуджистан стався інцидент. Озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда Jaffar Express.

Окрім того, злочинці поранили машиніста. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на Agence France Presse, передає 24 Канал.

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Що відомо про подію

Високопоставлений представник поліції сусіднього з містом Сібі району повідомив, що потяг застряг безпосередньо перед тунелем, оточеним горами. Чоловік попросив не називати його ім'я, оскільки він не уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

Натомість Армія визволення Белуджистану (BLA), яка взяла на себе відповідальність за напад, погрожує стратити всіх заручників, якщо влада Пакистану спробує втрутитися.

Бойовики буцімто звільнили жінок, дітей і пасажирів-белуджів, переконавшись, що всі заручники – службовці "окупаційних сил".

Понад 450 пасажирів на борту перебувають у заручниках у бойовиків,

– сказав для AFP Мухаммад Кашиф, високопоставлений чиновник залізничної адміністрації у Кветті, столиці провінції.