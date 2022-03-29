Палала півтори доби: в Луцьку погасили пожежу на обстріляній нафтобазі

Окупанти 27 березня обстріляли нафтобазу в Луцьку. Вона палала півтори доби.

Відомо, що вогонь ліквідували 29 березня приблизно о 6:00. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації України у Волинській області.

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"Пожежа, що сталася вчора (28 березня – 24 канал) на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня, ліквідована", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про пожежу

Російські ракети влучили у нафтобазу на Волині ввечері 27 березня. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Через пожежу у місті перевіряли якість повітря. Завдяки вітру перевищень в жодній з проаналізованих точок не було.

Остання інформацію про пожежу в Луцьку: дивіться відео