Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора

9 березня 2021 , 10:54
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Опозиційне інтернет-видання Nexta опублікувало фільм "Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка. Журналісти з'ясували, що самопроголошений президент фактично приватизував кілька резиденцій і палац в Мінську.

Джерело:

Ютуб-канал NEXTA

Крім цього, він активно використовує розкішні автомобілі, які формально перебувають у власності держави. Загальна вартість люксового автопарку – 4 мільйони євро.

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Розкішне майно, яким володіє Лукашенко

Серед майна, яким користується Лукашенко, – бази відпочинку "Крупеніно" та хутір "Віскулі" у Брестській області.

Загалом у розпорядженні самопроголошеного очільника Білорусі – 8 об'єктів нерухомості. Один з працівників адміністрації Лукашенко анонімно розповів журналістам, що на утримання всієї нерухомості з держбюджету щороку витрачаються десятки мільйонів доларів.

У розслідуванні NEXTA також показано розкішну резиденцію, якою користується Лукашенко. Мовиться про Палац Незалежності в Мінську, загальна площа якого – понад 50 тисяч квадратних метрів.


Палац Незалежності в Мінську / Скриншот з відео

За інформацією анонімного джерела, у резиденції є:

  • баня;
  • сауна;
  • зимовий сад;
  • робочі кабінети;
  • медичний кабінет;
  • кімната для зберігання зброї;
  • винний погріб;
  • вертолітний майданчик.

Елітний автопарк Лукашенка

В автопарку самопроголошеного білоруського президента журналісти NEXTA знайшли:

  • Maybach за 1,5 мільйони доларів;
  • Rolls-Royce за 170 тисяч доларів;
  • Tesla за 100 тисяч доларів;
  • 2 машини Audi, які коштують 100 тисяч євро;
  • Mercedes за 160 тисяч євро.

У фільмі мовиться, що утримання такої кількості автомобілів щорічно становить сотні мільйонів доларів.

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