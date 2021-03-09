Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора

Опозиційне інтернет-видання Nexta опублікувало фільм "Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка. Журналісти з'ясували, що самопроголошений президент фактично приватизував кілька резиденцій і палац в Мінську.

Крім цього, він активно використовує розкішні автомобілі, які формально перебувають у власності держави. Загальна вартість люксового автопарку – 4 мільйони євро.

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Розкішне майно, яким володіє Лукашенко

Серед майна, яким користується Лукашенко, – бази відпочинку "Крупеніно" та хутір "Віскулі" у Брестській області.

Загалом у розпорядженні самопроголошеного очільника Білорусі – 8 об'єктів нерухомості. Один з працівників адміністрації Лукашенко анонімно розповів журналістам, що на утримання всієї нерухомості з держбюджету щороку витрачаються десятки мільйонів доларів.

У розслідуванні NEXTA також показано розкішну резиденцію, якою користується Лукашенко. Мовиться про Палац Незалежності в Мінську, загальна площа якого – понад 50 тисяч квадратних метрів.



Палац Незалежності в Мінську / Скриншот з відео

За інформацією анонімного джерела, у резиденції є:

баня;

сауна;

зимовий сад;

робочі кабінети;

медичний кабінет;

кімната для зберігання зброї;

винний погріб;

вертолітний майданчик.

Елітний автопарк Лукашенка

В автопарку самопроголошеного білоруського президента журналісти NEXTA знайшли:

Maybach за 1,5 мільйони доларів;

Rolls-Royce за 170 тисяч доларів;

Tesla за 100 тисяч доларів;

2 машини Audi, які коштують 100 тисяч євро;

Mercedes за 160 тисяч євро.

У фільмі мовиться, що утримання такої кількості автомобілів щорічно становить сотні мільйонів доларів.

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