Палав нафтовий термінал та мінус ворожий вертоліт: Сили оборони завдали серії ударів по Росії

У ніч на 4 липня Сили оборони України завдали масштабного удару по військовій та паливній інфраструктурі Росії. Під ураження потрапили Петербурзький нафтовий термінал, пункт базування Балтійського флоту "Кронштадт", вертоліт в Азовському морі та низка інших військових об'єктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про атаку на російські об'єкти?

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем, Головним управлінням розвідки та іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну операцію з ураження військово-економічних об'єктів Росії.

Однією з головних цілей став Петербурзький нафтовий термінал у Ленінградській області. За інформацією українських військових, українські безпілотники завдали множинних влучань, після чого на території об'єкта виникли щонайменше три осередки пожежі. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Довідково. Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн на рік, а резервуарний парк налічує 21 резервуар загальним об'ємом близько 441 тисячі кубометрів. Об'єкт використовується для забезпечення паливом російської окупаційної армії.

Крім того, українські сили уразили пункт базування "Кронштадт" у Ленінградській області – один із ключових пунктів базування Балтійського флоту Росії. Після удару на території порту також спалахнула пожежа.

Окремо підтверджено ураження російського вертольота в акваторії Азовського моря. Остаточний ступінь його пошкоджень встановлюється.

Також під удар потрапив залізничний міст через річку Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, який окупанти використовують для перекидання військ, боєприпасів та техніки. Окрім цього, Сили оборони уразили два пункти управління противника в районі Шахтарського на Донеччині, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.