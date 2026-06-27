Палає завод "Титан-Барикади", підбито пором у Керчі: у Генштабі розповіли про нові ураження

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії у Волгограді та тимчасово окупованому Криму. Під вогнем опинилися підприємство ВПК, засоби ППО та ключова логістична інфраструктура окупантів.

Детальніше про нові ураження на території Росії та ТОТ розповіли у Генштабі.

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Які російські об'єкти зазнали атаки?

26 червня та в ніч на 27 червня Сили оборони України провели серію ударів по об'єктах військової інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Однією з головних цілей стало підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді. За повідомленнями, саме по цьому об'єкту, який спеціалізується на виробництві артилерійських систем і ракетної техніки, було завдано удару підрозділами ракетних військ і артилерії. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Довідково. Завод є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу та виробляє елементи для комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ярс", а також важку артилерію.

Окрім удару по Волгограду, українські сили уразили низку цілей у Криму. Зокрема, було пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі Феодосії, а також автомобільний пором "Петропавловськ" біля Керчі. За даними військових, пором використовувався для забезпечення логістики російських окупаційних сил на півдні.

Також повідомляється про ураження пунктів управління російських військ у районах Лиману Першого у Харківській області та Ленінського у Білгородській області Росії, а також двох пунктів управління безпілотниками в Запорізькій області – у Луговому та Кам'янському.

У Генштабі наголошують, що всі ці удари є частиною системних дій, спрямованих на послаблення військово-економічного потенціалу Росії та ускладнення її здатності вести війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим за точність та зазначив, що робота триває.

Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність,

– сказав глава держави.

Нагадаємо, СБУ вдруге за місяць уразила важливий російський логістичний об'єкт – нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області Росії, яка забезпечує пальним Москву та експортні постачання. Операцію провели спецпризначенці "Альфа" в межах системної кампанії з ураження воєнної логістики Росії.

За даними СБУ, українські дрони влучили в технічні будівлі станції, після чого там сталася детонація. Об'єкт є частиною системи "Транснефть-Верхняя Волга" і відіграє ключову роль у постачанні дизельного пального до московського регіону та портів Балтійського моря.