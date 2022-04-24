Палаючі сибірські ліси в Росії нема кому гасити: всі на війні в Україні

24 квітня 2022 , 16:40
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Джерело:

Іndependent

Пожежі, які зараз тривають у Сибіру, ніхто не гасить попри масштабність. Це пояснюється тим, що військові підрозділи, які займалися пожежогасінням, зараз на війні в Україні.

Російські військові підрозділи, які зазвичай займалися боротьбою з вогнем, передислокувалися в Україну для ведення цинічної війни. Через це пожежі в лісах ніхто не гасить – немає робочої сили для приборкання вогню. 

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Масштабні пожежі в Росії викидають величезну кількість вуглекислого газу, що катастрофічно впливає на клімат. Вчені з усього світу заявляють, що пожежі мають бути якнайшвидше загашені. 

При цьому цьогоріч сибірські пожежі ніхто не гасить – росіяни елементарно не мають робочої сили  – військових, які раніше гасили вогонь у лісах. Усі вони ведуть війну проти України, залишивши Росію горіти. 

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Автор: Ярослава Прадід