Пожежі, які зараз тривають у Сибіру, ніхто не гасить попри масштабність. Це пояснюється тим, що військові підрозділи, які займалися пожежогасінням, зараз на війні в Україні.

Російські військові підрозділи, які зазвичай займалися боротьбою з вогнем, передислокувалися в Україну для ведення цинічної війни. Через це пожежі в лісах ніхто не гасить – немає робочої сили для приборкання вогню.

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Масштабні пожежі в Росії викидають величезну кількість вуглекислого газу, що катастрофічно впливає на клімат. Вчені з усього світу заявляють, що пожежі мають бути якнайшвидше загашені.

При цьому цьогоріч сибірські пожежі ніхто не гасить – росіяни елементарно не мають робочої сили – військових, які раніше гасили вогонь у лісах. Усі вони ведуть війну проти України, залишивши Росію горіти.

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