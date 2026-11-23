Росія атакувала Київ: на Хрещатику виникла пожежа, – ЗМІ
У Голосіївському та Шевченківському районах Києва 23 листопада зафіксували падіння уламків ворожих цілей. На території критичного об'єкта та в центрі столиці спалахнули автівки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Які наслідки?
У Шевченківському районі столиці падіння уламків російської повітряної цілі призвело до займання транспортного засобу у середмісті. Там могли постраждати люди. Медики вирушили на місце атаки.
Паралельно зафіксовано влучання у Голосіївському районі. Там уламки спричинили пожежу автівок на території об'єкті критичної інфраструктури.
На обох локаціях працюють екстрені служби.
Згодом у мережі з'явилась інформація про ймовірну пожежу в районі Хрещатика внаслідок атаки.
До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного безпілотника у напрямку столиці.