Палиця пропонує запровадити "червоні лінії" для МВФ

Верховна Рада повинна встановити для уряду конкретні соціально-економічні орієнтири для переговорів із міжнародними кредиторами. Таку думку у своєму блозі висловив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця.

"Податки, тарифи, пенсії, медицина, освіта – це все внутрішня політика України, на яку не повинні мати вплив іноземні структури! Навіть якщо вони дають в борг великі гроші.

Не можна допустити, щоб новий Меморандум, який зараз готується, містив такі самі або ще більш антиукраїнські соціально-економічні вимоги, що й попередній.

Для цього наша депутатська група "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді пропонує закріпити на законодавчому рівні право парламенту на ратифікацію будь-яких домовленостей із міжнародними фінансовими організаціями, а також запровадити "червоні лінії" у перемовинах уряду з МВФ.

Зокрема, унеможливити втручання у внутрішні справи України – економіку, пенсійне забезпечення, тарифну політику тощо", – написав Ігор Палиця.

Для цього народний депутат пропонує переглянути чинну стратегію управління державним боргом, яку Кабінет Міністрів затвердив у 2019 році, до пандемії коронавірусу.

Як повідомляється, станом на 1 січня 2021 року державний борг України склав 90,3 млрд доларів (2.551,9 млрд грн). Це – найвищий показник за останні 10 років.