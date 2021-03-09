Палиця запропонував механізм подолання корупції на митниці

На українських митницях можуть встановити автоматичні сканери контейнерів. Пропозицію профінансувати з держбюджету обладнання митниць сканерами Rapiscan висунув в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна" лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Він підкреслив, що основа корупції на митниці – фізичні контакти митника з вантажем, з власником вантажу. Автоматизувавши процес розмитнення, прибравши людський фактор, корупцію можна подолати дуже швидко.

"Підраховано: щоб обладнати українські митні переходи, на яких розмитнюються контейнери сканерами Rapiscan, потрібен 51 мільйон доларів. Ці кошти повернуться до державного бюджету вже за місяць після початку розмитнення за допомогою сканерів.

Попереднє керівництво митниці, на жаль, пішло хибним шляхом, сподіваючись на "перевиховання" корупціонерів. Результат відомий. Корупційні схеми працюють далі. Але їх можна викоренити за один місяць. Достатньо волі та бажання керівника митної служби. Ми ж готові максимально допомогти в остаточному вирішенні проблеми корупції на митниці. 50 мільйонів доларів на придбання сканерів точно знайдемо в бюджеті!" – зазначив Ігор Палиця.

Присутні в студії голова Державної митної служби Павло Рябікін та голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі погодились із запропонованим шляхом. При цьому Павло Рябікін підкреслив, що чекає на підтримку парламентарів.