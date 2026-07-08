Масштаб ресурсних проблем Росії

По всій Росії шикуються багатокілометрові черги на заправках, які видно навіть із космосу. Оскільки на російських АЗС позачергово обслуговують представників влади, дедалі частіше виникають конфлікти, що доходять до бійок. Але це лише видима частина економічних "негараздів" ворога. Про це пише Юрій Федоренко.

Щоб зрозуміти реальний масштаб ресурсних проблем у тилу противника, варто звертати увагу не лише на супутникові знімки (хоча це важлива інформація), а й на звіти розвідок, біржові показники, різноманітні графіки та повідомлення світових медіа.

Так, агентство Reuters із посиланням на звіт розвідки однієї з європейських країн повідомляє, що Росія наближається до "вибухової" банківської кризи. Одна з головних причин полягає в тому, що фінансові установи змушені брати на себе дедалі більший тягар військової економіки. Іншими словами, уряд Росії примушує банки кредитувати військово-промисловий комплекс, оскільки бюджетні ресурси вичерпуються. А взяти їх уже ніде.

Основне джерело доходів недоімперії – нафтодолари. Протягом кількох місяців ціни на чорне золото трималися на доволі високому рівні через дефіцит нафти на світовому ринку, спричинений війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки.

Але станом на зараз судноплавство через протоку відновлено, відповідно, ціни на нафту впали. Ба більше, не просто впали, а різко обвалилися: ціна російського сорту Urals, що навесні сягала 115 доларів за барель, знизилася до 40 доларів. Як на це реагують різні галузі російської економіки?

Якщо спробувати вмістити відповідь в одне слово, то це слово – паніка. Найбільші російські компанії, чиї акції торгуються на московській біржі, почали стрімко дешевшати. Під час останніх торгів акції "Газпрому" вкотре впали й оновили мінімум із 2008 року. Папери ВТБ втратили майже 10% вартості й переписали історичний мінімум. Подешевшали також "Сбер", "Новатек", "Аерофлот" і "Сєвєрсталь".

Процес триває і, вочевидь, завершиться лише тоді, коли влада, намагаючись приборкати паніку, просто закриє біржу.

Чи є у Путіна варіанти, як зупинити колапс?

Економіка противника стрімко наближається до колапсу. Що в цій ситуації може зробити Кремль? Спробувати націоналізувати банки й велику промисловість? Запровадити карткову систему розподілу дефіцитних товарів? Перейти до адміністративного регулювання цін? Але жоден із цих кроків принципово нічого не змінить, бо грошей на болотах більше немає і не буде. Причина – витончена стратегія українських далекобійних санкцій.

Донедавна Росія експортувала не лише нафту, а й продукти її переробки з певною доданою вартістю. Завдяки нашим ударам по великих нафтопереробних заводах противник значною мірою втратив можливість не лише виробляти пальне для внутрішнього споживання, а й експортувати нафтопродукти. Доводиться продавати дешевшу сиру нафту.

У результаті на світовому ринку виникає надлишок цієї сировини, а її ціна продовжує знижуватися. Парадоксально, але виходить, що Росія сама обвалює ціни на власний головний експортний товар. Робить вона це не з доброї волі, а тому, що іншого виходу вже не має.

Власне, виходу в неї вже й не буде. Конвеєр наших далекобійних санкцій працює безупинно. Список стратегічних об'єктів давно складений. Звісно, розбирати по цеглині економіку недоімперії – справа не одного дня. Але Сили оборони України звикли працювати системно. Попереду ще багато вражаючих уражень і знакових подій. Ми ще побачимо і бензинові бунти, і нові інфляційні хвилі на болотах.

Зрештою, ми побачимо, як піде на дно нафтовий танкер під назвою Росія. Споряджаємо дрони, рухаємося далі. Разом до перемоги. Слава Україні!