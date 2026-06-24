Кремль усе ще має "рятівне коло": як можна ще більше поглибити паливну кризу в Росії

Паливна криза охопила понад 50 регіонів Росії, включно з Ханти-Мансійським автономним округом, де видобувають 40% нафти країни. Водночас міністр оборони Федоров зазначив, що Україна ще багато покаже до кінця літа.

Політтехнолог Юрій Подорожній пояснив 24 Каналу, що увагу варто звернути не на Крим, а на Білорусь, оскільки білоруські НПЗ активно допомагають Росії.

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Як дефіцит пального може обвалити економіку Росії?

Українські бійці вже показують непогані результати на полі бою. Але дуже важливо зараз вибити у росіян економічні можливості та зробити все, щоб у них не було грошей фінансувати війну.

Цьому сприяють ті тенденції, які ЗСУ запускають в Російській Федерації, а саме початок з дефіциту пального, який потягне за собою низку процесів в економіці.

Коли економіка ставатиме дефіцитною, а попит почне перевищувати ці запаси продуктів або інших товарів критичної необхідності, то це призведе до економічного колапсу.

Я б зараз не на Крим дивився, а на Білорусь, тому що білоруси дуже допомагають росіянам своїми НПЗ, так би мовити, цю кризу тушити. Мається на увазі бензинову, паливну кризу. З Білорусі в 13 разів збільшився експорт бензину,

– наголосив Подорожній.

Чи врятує Білорусь Росію від паливного дефіциту: дивіться у відео