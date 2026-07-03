Абсурдна тактика: чому росіяни різко почали атакувати українські АЗС

Російська паливна криза набирає обертів. Рейтинги Путіна на тлі цього падають. Все це відбувається напередодні вересневих виборів до Держдуми. У Кремлі тим часом триває протистояння.

Про це в етері 24 Каналу зазначив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий. Проблеми в Росії зростають. Він звернув увагу на реакцію країни-агресорки на порожні каністри в росіян й констатував, що швидко розв'язати це питання з дефіцитом бензину Кремль не може.

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Паливна криза в Росії: у Кремлі розгублені

Нестача бензину спостерігається не лише в окупованому Криму, а й в різних регіонах Росії. Вона дедалі поширюється. Дипломат прогнозує, що російська влада проблему з дефіцитом пального у Москві та Санкт-Петербурзі зможе закрити, а от в інших містах – навряд чи.

У Кремлі побачили, що російське населення цю ситуацію сприймає вкрай негативно і обурюється неможливістю заправити свої автомобілі. Тому у Москві вирішили бити по українських автозаправних станціях, зокрема удари фіксуються на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі.

Тобто там, куди можуть дотягнутися реактивні БпЛА, КАБи. Вони знищують АЗС. Здавалося б це абсурдно, тому що в нас їх кілька тисяч, ми це вже проходили. Росіяни з самого початку нам били по заводах, місцях зберігання пального,

– нагадав Чалий.

Він наголосив, що Україна знайшла спосіб як з цим справлятися, тому їй нескладно забезпечити швидко мобільний варіант обслуговування. Однак Путін, побачивши обурливу реакцію російського суспільства на паливну кризу, прагне досягти такого ж серед українців. Дипломат прогнозує, що російська армія надалі спробує атакувати й київські АЗС.

Нічого з цього не вийде. Вони розгублені, не знають, що робити зараз в цій ситуації. Це точно матиме вплив у Криму, там, де СОУ переріжуть логістику. Ось там буде результат,

– підкреслив Чалий.

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