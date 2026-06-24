У понад 60 регіонах Росії – проблеми з бензином, вибори в Думу хочуть перенести, – Зеленський

Уже в більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального. На тлі цього спецслужби країни-агресорки вже навіть пропонують перенести вибори в Держдуму.

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 24 червня.

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Що сказав Зеленський про проблеми з бензином у Росії?

Зеленський наголосив, що, окрім дефіциту бензину, у російських регіонах також є сильне зростання цін на бензин і дизель, якщо вони, звісно, є в наявності.

Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму – їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень,

– підкреслив президент України.

Глава держави, що у країні-агресорці виникло багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну й не чує пропозицій зустрічі з боку Києва, пропозицій реальних перемовин і достойного миру.

"Треба гарантувати мир – це найголовніше завдання", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що ліміти на кількість бензину та дизельного пального, які можна придбати одній особі, ввели у Курській, Бєлгородській, Тюменській та Новосибірській областях.

Також у Росії можуть заборонити експорт дизелю. Експорт бензину вже був заборонений раніше.

Набирає обертів і паливна криза у тимчасово окупованому Криму. Через проблеми з постачанням бензину та дизелю масово закривати АЗС почали навіть великі мережі, як-от як ТЕС та ATAN.