"Палка" любов: бійці 54 бригади показали пекло, яке влаштували росіянам

Українські військові продовжують доблесно боронити рідну землю. А загарбникам залишається лише ловити теплі "привіти" від наших бійців. Даруйте, навіть гарячі!

Бойова група К2 показала, як вона розправляється з російськими загарбниками. Роблять вони це, повірте, дуже і дуже старанно.

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Окупанти аж палають від української "любові"

Тривалий час ми були дуже зайняті нашою роботою та не могли тішити вас відео зі знищенням окупантів. Та ми набрали достатньо матеріалу й повертаємося у соцмережі,

– написали бійці.

Вони показали нам справжнісіньку короткометражку. Ролик на хвилину з лишком демонструє "любов" до російських загарбників, від якої вони аж палають.

На відео можна побачити, як наші військові знищують на Донеччині ворожі танки. Деякі з них на момент зйомки дуже гарно палали. І це, ясна річ, ще не кінець.

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