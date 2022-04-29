Пальне для ЗСУ в пріоритеті: киян закликали не пересуватися автівками без нагальної потреби

Київська влада закликає киян за можливості не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби. Адже пальним необхідно першочергово забезпечити потреби військових.

Тому мешканців столиці просять пам’ятати про потреби армії та захисників України. Громадський транспорт працює у Києві, тож за можливості просять користуватися саме ним.

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Транспортну мережу постійно розширюють для киян, щоб забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю.

Робота громадського транспорту

У Києві вже здійснюють перевезення 140 автобусів на 62 маршрутах, 70 трамваїв на 16 маршрутах, а також 77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Окрім цього, приватні перевізники також здійснюють перевезення киян на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів.

Графік роботи транспорту у Києві

Метро працює із 06:30 до 20:00, а наземний пасажирський транспорт – з 07:00 до 21:00.

Ситуація із пальним в Україні

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії Україні довелося повністю перелаштуватися на нові ринки постачання нафти та нафтопродуктів. Через це на АЗС відчувається дефіцит пального, а ціни перебувають на рекордних позначках.

Сьогодні Україна постачає пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти.

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