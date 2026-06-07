Уже навіть відкривають кримінальні справи: паливна криза створює нові проблеми у Криму

У Криму дефіцит пального. Людям, які працюють на підприємствах, видають талони на бензин, а от російські туристи в паніці, бо через відсутність на АЗС пального не можуть повернутися додому.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в етері 24 Каналу розповів, що зранку 6 червня утворилась черга в бік Кримського мосту з напрямку Керчі.

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Паливна криза у Криму: які наслідки?

Черги автотранспорту пов'язані з нічними атаками українських дронів. На цей період рух по мосту обмежується, посилюється перевірка автівок, тож утворюються затори. Крім того, багато хто прагне доїхати до Тамані, щоб там придбати бензин. Хоча, як розповів Барієв, вже й там починають виникати проблеми з наявністю пального.

Велика черга також з причини того, що відпочивальники намагаються виїхати. Аби забезпечити їх бензином, окупаційна влада передбачила відкриту лінію, щоб якимось чином допомогти. Тому що дійсно проблема з бензином дуже велика. Останні декілька діб почали відкривати не тільки адміністративні, а й кримінальні справи, шукають тих, хто нібито продає талони,

– озвучив Барієв.

Член Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що вже є кілька випадків, коли були відкриті кримінальні справи за цим фактом. На тлі паливної кризи в Криму закликають населення за можливості працювати дистанційно. Барієв додав, що попри те, що окупаційна влада звернулась з проханням до людей з автівок пересісти на громадський транспорт, 400 автобусів не вийшли на лінію. Причина – дефіцит пального.

Детальніше про ситуацію у Криму: дивіться у відео

У зв'язку з тим, що почались проблеми з логістикою, як наслідок – є складнощі з забезпечення харчових продуктів, будівельних матеріалів на півострові.

"Причини цьому полягають у тому, що ЗСУ взяли під контроль дорогу Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь. Росіяни почали повідомляти, що там небезпечно проїжджати першочергово бензовозам. Вони змінили маршрут з Джанкоя на Армянськ і там великі черги, проїхати важко. Окупаційна влада хоче, аби великі російські постачальники увійшли у Крим, бо там працює два місцевих "ТЕС" і "АТАН", – розповів Барієв.

Ці мережі АЗС, зі слів члена Меджлісу кримськотатарського народу, вже припинили продавати пальне навіть за готівку. Водії змушені залишати свої машини біля автозаправок, не дочекавшись отримання бензину. Планується залучити евакуатор, аби цей транспорт прибрати, бо якщо навіть приїде туди бензовоз, він не зможе заїхати через скупчення покинутих авто.

У Криму все більше відчувають, що триває війна. Дійсно, неспокійно. Проблеми з пальним – великі. Попри те, що гауляйтер Аксьонов говорить, що є запаси на півтора місяця, що приїдуть бензовози й все буде добре, розв'язати проблему швидко не вдасться,

– переконаний Барієв.

Підсумовуючи, член Меджлісу кримськотатарського народу додав, що російські туристи, які збирались їхати на відпочинок до Криму, починають переглядати свої плани з огляду на ситуацію на півострові. Туроператори вже прогнозують проблеми з літнім сезоном, а це для Криму вкрай важливо, бо місцева економіка зав'язана на ньому.

До чого вдається окупаційна влада у Криму?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зв'язку дефіцитом пального у Криму на кілька днів повністю обмежили продаж бензину за готівковий розрахунок. Аксьонов повідомив, що талонів у вільному продажу немає і найближчим часом не буде.

А за раніше придбаними талонами пальне можна отримати по 20 літрів в одні руки. Для дотримання цього на АЗС чергуватимуть контролери з числа посадових осіб окупаційного керівництва, яких зобов'язали фіксувати номери машин, які заправлятимуться по талонах.

В магазинах Севастополя введені обмеження і на продаж певних продуктів. Наприклад, в супермаркеті "Добрострой" людям не можна купувати більше трьох пляшок олії та такої ж кількості пачок макаронних виробів в одні руки.