"Пам'ятаємо Бучу, Ірпінь і Маріуполь": у Варшаві відбулося жалобне віче в пам'ять жертв війни

У столиці Польщі відбулося жалобне віче в пам'ять за жертвами звірств і обстрілів, які вчиняють росіяни. Туди прийшли не лише українці та поляки, а й білоруси.

Люди прийшли висловити свої співчуття на Замкову площу Варшави. Акція відбулася 9 квітня та про неї повідомило Посольство України в Польщі.

Того ж дня У Празі відбулася акція на підтримку України: активісти зобразили вбитих у Бучі

Показали образи звірства Росії

На фото видно, що люди провели перфоманс. Щоб акцентувати на жахливих вбивствах мирних жителів України, вони лягли на землю та накрилися закривавленими простирадлами.

Буча, Маріуполь, Ірпінь, Харків… Пам'ятаємо,

– написали в посольстві.

Скільки саме людей туди прийшло, поки невідомо. Проте видно, що у віче було щонайменше кілька сотень учасників.

Жалобне віче в пам'ять жертв війни у Варшаві / Фото Посольства України в Польщі

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