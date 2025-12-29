"Ленін – Тарас Шевченко": на Житомирщині перевезли ексклюзивний пам'ятник до музею

Пам'ятник Тарасу Шевченку, створений на базі колишнього пам'ятника Леніну, перевезли до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він стане символом процесів декомунізації та деколонізації в Україні.

Управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації.

Що відомо про пам'ятних "Ленін – Тарас Шевченко"?

Пам'ятник із села Котлярка Попільнянської територіальної громади, відомий як "Ленін – Тарас Шевченко", тепер увійде до музейної колекції й стане частиною національної історії. Рішення про передачу ухвалили на основі матеріалів проєкту "Спадщина Незалежності", які були представлені 11 грудня 2025 року.

Пам'ятник є унікальним. Після закону про декомунізацію, за згодою громади, його не знесли, а адаптували. Колишній пам'ятник Леніну перетворили на пам'ятник видатному Кобзарю – Тарасу Шевченку.

В управлінні зазначають, що цей об'єкт символізує не ідеологію минулого, а вибір громади, силу культури та здатність суспільства трансформувати нав'язані сенси у власні, українські.

У музейному просторі він стане важливим свідченням того, як Україна проходить шлях очищення пам’яті та утвердження власної ідентичності,

– додали в офіційному зверненні.

Пам'ятник "Ленін – Тарас Шевченко": дивіться фото

