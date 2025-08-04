На Хмельниччині днями демонтували пам'ятник Леніну. Сталося це у селі Рудківці Кам'янець-Подільського району.

Активісти стверджують, що це було нібито останнє погруддя радянського вождя на території України, але схоже це не так. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Деколонізація. Україна".

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Що відомо про демонтаж пам'ятника Леніну на Хмельниччині?

Раніше активісти зверталися до селищного голови Анатолія Олійника, а уже 1 серпня пам'ятник Леніну демонтували.

У своєму дописі проєкт "Деколонізація. Україна" зауважив, що це був останній пам'ятник Леніну в Україні.

Але у коментарях українці розповіли, що на окупованих територіях ще досі є такі меморіали. А деякі, як от у Мелітополі й Генічеську, навіть були відновлені.